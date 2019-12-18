Обличчя, разюче схоже на президента Росії Володимира Путіна, знайшли на малюнку 1818 року

Мова йде про гравюру Луї Бретона, що зображає демона Баала. Вона опублікована в «Інфернальному словнику» Коллена де Плансі 1818 року. Кольорова ілюстрація з перевидання 1863 року активно гуляє соцмережами, передає Politeka.

На малюнку зображений демон в короні між котом і жабою з ногами павука. Найцікавіше, що риси обличчя нечистої сили дуже нагадують лідера РФ, про що користувачі не забули написати в коментарях в різних джерелах.

«Не дарма шаман говорив, що йде виганяти демона Путіна. Не президента», «Раніше ця картинка була і в російськомовній Вікі, але потім РАПТОВО залишилася тільки начебто англійською. Сам опис теж когось нагадує», «насправді нічого дивного в тому, що ряд «сатанинських» морд схожий на путіна. Звичайна зовнішність для маргінального виродка, мабуть і в минулі століття подібні персонажі виглядали так само, ось і малювали художники усіляких демонів «путіноподібними», – пишуть під публікаціями.

У гейтскому окультному письмі 17-го століття Баал є одним із семи принців Пекла. Під час англійського пуританського періоду Баал був або рівним із Сатаною, або вважався його головним помічником.

Його семітський попередник зображувався у вигляді людини або бика, а демон Ваал в гримуарській традиції міг з'являтися у вигляді людини, кота, жаби або їх комбінації.

Нагадаємо, по улюбленій іграшці Путіна завдали нищівного удару.

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