Нормандский саммит еще долго будет темой для обсуждения

Российский президент Владимир Путин во время визита в Париж оконфузился походом в туалет в сопровождении шести охранников

Этот инцидент очень быстро стал достоянием общественности, и не высмеяли его только ленивые. Нашлись и те, кто сравнил поведение Путина с реакцией других мировых лидеров на возможные угрозы.

Так, пользователь Вал Мишель в своем микроблоге в Twitter привел в пример выступление 40-го американского президента Рональда Рейгана в Западном Берлине в 1987 году.

В мире политических пигмеев мы забыли, как выглядят настоящие лидеры. На выступлении Рейгана в З.Берлине лопнул шарик со звуком выстрела. Не моргнув глазом Рейган пошутил: “Missed me” (промахнулись) и продолжил речь.

Путин ходит в туалет с 6-ю охранниками.pic.twitter.com/XvEApk5WZk — Вал Мишель (@VALMICHEL7) December 12, 2019

«В мире политических пигмеев мы забыли, как выглядят настоящие лидеры. На выступлении Рейгана в З.Берлине лопнул шарик со звуком выстрела. Не моргнув глазом, Рейган пошутил: «Missed me» (промахнулись) и продолжил речь. Путин ходит в туалет с 6-ю охранниками», – подписал публикацию блогер.

Как известно, за шесть лет до этого Рейган пережил покушение. 30 марта 1981 года, через два месяца после вступления на должность, президент и трое из его сопровождающих были ранены при выходе из гостиницы Хилтон в Вашингтоне, где Рейган выступал с речью перед делегатами федерации профсоюзов. Через несколько мгновений после начала стрельбы агент Секретной службы Джерри Парр втолкнул Рейгана в лимузин и закрыл собой. Факт ранения президента был замечен не сразу.

Несмотря на 70-летний возраст, Рейган быстро пошёл на поправку и вскоре оказался в состоянии исполнять президентские обязанности.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

В комментариях под публикацией Вала пользователи не пожалели времени на «сравнительный анализ»:

«Даже если бы его подстрелили, он бы скорее всего договорил», «Говорят когда рядом с Путеным лопнул шарик, обо**лся не только он, но и шесть его охранников», «Пу не потому карликом зовут, что он низкого роста. А потому, что душою мелок плешивый ботоксный мерзавец», «А у пыни полные штаны биоматериала, после того как погас свет», «Если бы лопнул шарик в туалете, дворец бы пришлось отмывать до сих пор!», «Путен - патологический трус».

Напомним, планы Путина показали в одном фото, уже не до шуток.

Как сообщала Politeka, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».

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