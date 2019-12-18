Лицо, поразительно похожее на президента России Владимира Путина, нашли на рисунке 1818 года

Речь идет о гравюре Луи Бретона, изображающей демона Баала. Она опубликована в «Инфернальном словаре» Коллена де Планси 1818 года. Цветная иллюстрация из переиздания 1863 года активно гуляет по соцсетям, передает Politeka.

На рисунке изображен демон в короне между котом и лягушкой с ногами паука. Самое интересное, что черты лица нечистой силы очень напоминают лидера РФ, о чем пользователи не преминули написать в комментариях в разных источниках.

«Не зря шаман говорил, что идёт изгонять демона Путина. Не президента», «Раньше эта картинка была и в русскоязычной Вики, но потом ВНЕЗАПНО осталась только вроде бы на английском. Само описание тоже кой-кого напоминает», «На самом деле ничего удивительного в том, что ряд «сатанинских» рож похож на путина. Обычная внешность для маргинального выродка, видимо и в былые века подобные персонажи выглядели так же, вот и рисовали художники всяких демонов «путиноподобными», – пишут под публикациями.

В гейтском оккультном письме 17-го века Баал является одним из семи принцев Ада. Во время английского пуританского периода Баал был или сопоставим с Сатаной, или считался его главным помощником.

Его семитский предшественник изображался в виде человека или быка, а демон Ваал в гримуарской традиции мог появляться в виде человека, кота, лягушки или их комбинации.

Напомним, по любимой игрушке Путина нанесли сокрушительный удар.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.