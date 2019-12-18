Екс-ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Бородай, який є одним з самих перших ватажків незаконних збройних формувань в Донецькій області зробив скандальну заяву

Так, він заявив під час з'їзду так званого «Союзу добровольців Донбасу» у Москві, що останнім часом бойовики несуть летальні втрати на Донбасі.

Як повідомляє Politeka.net, відео з виступом Бородая з'явилося в мережі Twitter на сторінці користувача з ніком Necro Mancer (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Екс-ватажок бойовиків вийшов до трибуни і заявив, що в листопаді з Донбасу до Росії вивезли чотири трупи російських найманців. Також він розповів, що в поточному місяці жодного бойовика нібито ще не вбивали, проте Necro Mancer тут же спростував цю інформацію. Адже втрати вже були зафіксовані.

Користувачі мережі також не поспішають вірити Бородаю, адже він не перший раз занижує втрати Російської Федерації під час бойових дій на Донбасі.

#Бородай: в ноябре мы (#сдд, - от ред.) увезли с Донбасса в РФ 4 #груз200, в декабре, слава богу, пока ещё нет (уже есть, - от ред.) #роа pic.twitter.com/KCgmko4Uer — Necro Mancer (@666_mancer) December 17, 2019

Також раніше повідомлялося, що один з екс-ватажків терористів "ДНР" Бородай Олександр почав загрожувати Україні глобальним наступом Російської Федерації.

Своїми злочинними ідеями скандальний терорист поділився під час презентації книги окупанта, яка була представлена в Москві.

За його словами бойовики не повинні миритися з таким становищем, адже війна триває. На його думку ні про яке милосердя і мови не може бути, поки бойовики не зможуть захопити всю територію України. А жителі України не побачать прапора Росії, який буде майоріти у столиці.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.