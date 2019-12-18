Экс-главарь боевиков "ДНР" Александр Бородай, который является одним из самых первых главарей незаконных вооруженных формирований в Донецкой области сделал скандальное заявление

Так, он заявил во время съезда так называемого «Союза добровольцев Донбасса» в Москве, что в последнее время боевики несут летальные потери на Донбассе.

Как сообщает Politeka.net, видео с выступлением Бородая появилось в сети Twitter на странице пользователся с ником Necro Mancer (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Экс-главарь боевиков вышел к трибуне и заявил, что в ноябре с Донбасса в Россию увезли четыре трупа российских наемников. Также он рассказал, что в текущем месяце ни одного боевика якобы еще не убивали, однако Necro Mancer тут же опроверг эту информацию. Ведь потери уже были зафиксированы.

Пользователи сети также не спешат верить Бородаю, ведь он не первый раз занижает потери Российской Федерации во время боевых действий на Донбассе.

#Бородай: в ноябре мы (#сдд, - от ред.) увезли с Донбасса в РФ 4 #груз200, в декабре, слава богу, пока ещё нет (уже есть, - от ред.) #роа pic.twitter.com/KCgmko4Uer — Necro Mancer (@666_mancer) December 17, 2019

Также ранее сообщалось, что один из экс-главарей террористов "ДНР" Бородай Александр начал грозить Украине глобальным наступлением Российской Федерации.

Своими преступными идеями скандальный террорист поделился во время презентации книги оккупанта, которая была представлена в Москве.

По его словам боевики не должны мириться с таким положением, ведь война продолжается. По его мнению ни о каком милосердии и речи не может быть, пока боевики не смогут захватить всю территорию Украины. А жители Украины не увидят флага России, который будет развеваться в столице.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.