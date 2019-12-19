Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув погрозами в бік України

Так, неадекватний пропагандист заявив, що незабаром, крім територій Донбасу, війна нібито повинна спалахнути ще на декількох регіонах України.

Топ-пропагандист переконаний, що вся ситуація почне розвиватися як це було в 90-х роках на території Російської Федерації. Свої нахабні заяви пропагандист Кремля озвучив в прямому ефірі своєї програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", який транслюють на телеканалі "Росія 1".

Він почав заявляти, що саме українці винні в тому, що відбувається на Донбасі.

Пропагандист почав розповідати, що українці йдуть бандитським шляхом 90-х років, як це було в Росії. А збройний конфлікт спалахне не на Донбасі, а переміститься на інші території України.



Тому нібито українцям доведеться забути про Донбасі, адже війна переміститься на іншу територію.

Крім того, він зазначив, що це може незабаром набриднути і "люди з серйозною зброєю" почнуть виправляти помилки українців на інших територіях.

"А там серйозні люди з серйозною зброєю. І вони скажуть: "навіщо нам така Україна?". І ви будете боротися з ними. Забудьте про Донбас! У вас інші війни на території!" – почав єхидствувати топ-пропагандист.

Варто відзначити, що це вже не перші погрози, які він робить в сторону України. До всього іншого, він із завидною регулярність загрожує українцям ядерним ударом і розділом територій України між країнами Європи.