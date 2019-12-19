Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился угрозами в сторону Украины

Так, неадекватный пропагандист заявил, что вскоре, кроме территорий Донбасса, война якобы должна вспыхнуть еще на нескольких регионах Украины.

Топ-пропагандист убежден, что вся ситуация начнет развиваться как это было в 90-х годах на территории Российской Федерации. Свои наглые заявления пропагандист Кремля озвучил в прямом эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", который транслируют на телеканале "Россия 1".

Он начал заявлять, что именно украинцы виноваты в том, что происходит на Донбассе.

Пропагандист начал рассказывать, что украинцы идут бандитским путем 90-х годов, как это было в Росси. А вооруженный конфликт вспыхнет не на Донбассе, а переместится на другие территории Украины.

Поэтому якобы украинцам придется забыть о Донбассе, ведь война переместится на другую территорию.

Кроме того, он отметил, что это может вскоре надоесть и "люди с серьезным оружием" начнут исправлять ошибки украинцев на других территориях.

"А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: "А зачем нам такая Украина?". И вы будете бороться уже с ними. Забудьте про Донбасс! У вас другие войны будут на территории!" – начал ехидничать топ-пропагандист.

Стоит отметить, что это уже не первые угрозы, которые он делает в сторону Украины. Ко всему прочему, он с завидной регулярность грозит украинцам ядерным ударом и разделом территорий Украины между странами Европы.