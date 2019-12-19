Президент Росії Володимир Путін приписав українські території до складу Російської Федерації і заявив, що обов'язково зі всім резберется
Таку заяву президент Російської Федерації Володимир Путін зробив під час прес-конференції, яка відбулася 19 грудня.
Глава країни-аггресора зазначив, що Володимир Ленін винен у тому, що етноси були розділені і прив'язані до різних територій. Завдяки цьому вони і отримали можливість вийти із складу Радянського Союзу.
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Путін не згоден з тим, як були розподілені території, адже вони на його думку, не відповідають традиційним місцям проживання інших народів.
Він також абсолютно не приховує свого бажання повернути все назад, навіть у відкриту заявляє, що тепер Російська Федерація розбирається з цією "несправедливістю".
"Це трохи дивне рішення, але воно відбулося. Це все спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна і тепер ми з цим розбираємося", - сказав глава РФ.
Нагадаємо, Цимбалюк загнав Путіна в кут головним питанням про Донбасі.
Як повідомляла Politeka, Путін публічно зірвався на великій прес-конференції.
Також Politeka писала, що у мережі висміяли появу Путіна на Нормандському саміті.