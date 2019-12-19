Володимир Путін вразив своєю цинічною заявою, в якій не приховує погроз у бік України

Президент Росії Володимир Путін приписав українські території до складу Російської Федерації і заявив, що обов'язково зі всім резберется

Таку заяву президент Російської Федерації Володимир Путін зробив під час прес-конференції, яка відбулася 19 грудня.

Глава країни-аггресора зазначив, що Володимир Ленін винен у тому, що етноси були розділені і прив'язані до різних територій. Завдяки цьому вони і отримали можливість вийти із складу Радянського Союзу.

Путін не згоден з тим, як були розподілені території, адже вони на його думку, не відповідають традиційним місцям проживання інших народів.

До всього іншого, Володимир Путін, зазначив, що нібито споконвічно російські землі отримали українці, які ніякого відношення до цих земель не мають.

"Але у ході створення радянського союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор'я, західні російські землі були передані Україні з дивним формулюванням "для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні", тому що Україна була сільська територія", - заявив Володимир Путін.

Він також абсолютно не приховує свого бажання повернути все назад, навіть у відкриту заявляє, що тепер Російська Федерація розбирається з цією "несправедливістю".

"Це трохи дивне рішення, але воно відбулося. Це все спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна і тепер ми з цим розбираємося", - сказав глава РФ.

Нагадаємо, Цимбалюк загнав Путіна в кут головним питанням про Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Путін публічно зірвався на великій прес-конференції.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли появу Путіна на Нормандському саміті.