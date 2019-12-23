Режим в Кремлі робить ставку на організовану злочинність в якості своїх представників на захоплених територіях



Коментуючи протестні акції в Білорусі проти об'єднання з Росією, експерт зробив певні висновки.

"Доля опікуваних Кремлем інших невизнаних територій теж в цьому плані мало чим відрізняється. Режим у Кремлі, будучи глибоко кримінальним як за генезисом, так і способу дій, робить ставку на організовану злочинність в якості своїх представників на захоплених територіях. Саме з цього середовища висувається "керівництво" територій", - вважає він.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що у Білорусі ситуація не буде інакше, ніж в інших окупованих Росією територіях.





"В Криму ситуацію для Кремля рятує те, що кримчанам, "облагодіяним" таким вознесінням місцевої братви, особливо і скаржитися нікому. Самі хотіли приєднання - самі й отримуйте весь комплект в навантаження", - пише блогер.

За його словами, у білорусів такого почуття провини і подяки точно не буде. А тому поява кримінальної братви на керівних постах плюс різке обмеження наявного у них положення викличе відверто негативну реакцію.

"10 мільйонів вандейцев для Кремля - подарунок той ще. Зрозуміло, що враховуються ризики - тут навіть повний ідіот не зрозуміє, чим обернеться для влади приєднання Білорусі. Але все переважує фактор 24 роки, коли Путіну потрібно буде отримати право на те, щоб залишитися при владі", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, перша хвиля протестів проти объденение Росії та Білорусі почалася 7 грудня. Поки Лукашенко і Путін обговорювали інтеграцію та створення Союзної держави на зустрічі в Сочі, Мінську тисячі людей вийшли на протест.

Білоруси з прапорами вишикувалися в «Живий ланцюг» вздовж проспекту Незалежності від Головпоштамту до Бєлдержцирку. Серед учасників були жителі Гомеля, Вітебська, Могильова, Брест, Гродно і Мінська.

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