Режим в Кремле делает ставку на организованную преступность в качестве своих представителей на захваченных территориях



Комментируя протестные акции против в Беларуси против объдинения с Россией, эксперт сделал определенные выводы.

"Судьба опекаемых Кремлем других непризнанных территорий тоже в этом плане мало чем отличается. Режим в Кремле, будучи глубоко криминальным как по генезису, так и образу действий, делает ставку на организованную преступность в качестве своих представителей на захваченных территориях. Именно из этой среды выдвигается "руководство" территорий", - считает он.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что в Белоруссии ситуация не будет иначе, нежели в остальных оккупированных Россией территориях.





"В Крыму ситуацию для Кремля спасает то, что крымчанам, "облагодетельствованным" таким вознесением местной братвы, особо и жаловаться некому. Сами хотели присоединения - сами и получайте весь комплект в нагрузку", - пишет блогер.

По его словам, у белорусов такого чувства вины и благодарности точно не будет. А потому появление уголовной братвы на руководящих постах плюс резкое ущемление имеющегося у них положения вызовет откровенно негативную реакцию.

"10 миллионов вандейцев для Кремля - подарок тот еще. Понятно, что риски учитываются - тут даже полный идиот не поймет, чем обернется для власти присоединение Белоруссии. Но всё перевешивает фактор 24 года, когда Путину нужно будет получить право на то, чтобы остаться у власти", - заключил он.

Ранее мы сообщали, первая волна протестов против объденение России и Беларуси началась 7 декабря. Пока Лукашенко и Путин обсуждали интеграцию и создание Союзного государства на встрече в Сочи, в Минске тысячи людей вышли на протест.

Беларусы с флагами выстроились в «Живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка. Среди участников были жители Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста, Гродно и Минска.

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