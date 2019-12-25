В Росії раптово помер відомий російський письменник, публіцист і критик президента РФ Володимира Путіна

Про це повідомив письменник Олександр Проханов, передають росЗМІ.

«Бушин — це людина-еталон. Серед безлічі хаотичних, наповнених змінами сучасних явищ повинні існувати еталони. Повинен бути один метр, щоб цим метром можна було виміряти відстань від Землі до Місяця, щоб космічні кораблі вводили в свої програми цю еталонну міру довжини. Повинен існувати еталонний кілограм, за допомогою якого точно вимірюють вагу Землі на той випадок, якщо знайдеться архімедів важіль, і нашу Землю вдасться підняти», - зазначив він.

Уточнюється, що письменник "заснув і не прокинувся".

Звернемо увагу, що Бушин у своїх публікаціях часто жорстко критикував російських чиновників, а також президента РФ Володимира Путіна. Більш того, він також є автором книги «Цирк Володимира Путіна».

Також письменник кілька разів писав відкриті листи ватажку Кремля, в яких завзято критикував президента за брехню й підкилимні ігри.

Слід уточнити, що Бушин також виступав за політику «збирання земель» Росією. Зокрема, він підтримував окупаційні дії влади РФ в Абхазії, Південній Осетії і на українських Криму та Донбасі.

Раніше ми писали, що помер легендарний духовний наставник і письменник Рам Дассо. Про це повідомили в його офіційному Instagram.

«З сумом і болем у серці ми повідомляємо, що Рам Дассо (при народженні Річард Альперт) мирно помер вдома в Мауї 22 грудня 2019 року в оточенні близьких», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що чоловік отримав ступінь доктора психології і навіть викладав у Гарварді. Там же проводив експерименти з вживанням психоделічних наркотиків разом з колегою Тімоті Лірі. Звідти ж їх і звільнили. Альперта за те, що дав ЛСД студенту, а Лірі – за пропуск занять.

Нагадаємо, знайдено тіло відомого боксера.

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