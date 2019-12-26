Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов во врем прямого эфира впал в настоящую истерику из-за украинцев

Новый проект Украинского института национальной памяти "Фактор свободы" смоделировал в соцсетях страницы борцов, которые в свое время защищали Украины.

Именно обсуждение этого проекта вывело из себя пропагандиста Кремля, он едва не с кулаками налетел на украинскую журналистку, главного редактора и учредительницу портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую. Вопиющий скандал произошел в пропагандистской программе "60 минут", которую транслируют на телеканале "Россия 1".

Все началось с того, что украинская журналистка назвала великими мыслителями Ивана Мазепу и Симона Петлюру. Ее слова вывели из себя пропагандиста и он взорвался возмущениями.

"На странице Симона Петлюры не хватает фотографии 70 тысяч убитых им евреев, беременных женщин, маленьких детей! Новорожденных кидали в огонь! Что вы несете?! Вы вообще там с ума сошли! И вообще выйдите из этой студии!" – женщина подошла к нему, чтобы попросить дать ей договорить до самого конца, но тот продолжал разъяренно размахивать руками и кричать на журналистку.

Но Мартынов не мог уже остановиться, его никто не мог успокоить и урезонить, бросался на оппонентку и не мог сдержать агрессии, продолжая выкрикивать невменяемые заявы.

"Отойдите отсюда и не вынуждайте меня орать на женщину! Зачем вы сюда едете? Вы фашисты, понятно?!" – путинский пособник продолжал кричать пенясь от злости.



