Померла актриса кіно, театру і ТБ Елізабет Селларс

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter.

Актриса була, свого часу, однією з перших красунь Голлівуду – про її смерть засурмили закордонні ЗМІ.

Відомо, що Елізабет Селларс померла на 99-му році життя, її смерть для ЗМІ підтвердили рідні. Артистка відійшла в інший світ 30 грудня, відбулося все у Франції.

Довідка:

Елізабет Селларс народилася в Глазго, Шотландія. Навчалася в Лондонській Королівській академії драматичного мистецтва. Вона стала, свого роду, «іконою» старого Голлівуду. В її активі такі роботи, як «Переслідуваний», «Босонога графиня», також вона знімалася з самим Марлоном Брандо в «Любов імператора Франції».

Загалом артистка знімалася в кіно, починаючи з сорокових – за кілька десятиліть у кіно вона встигла здобути авторитет серед колег і славу однієї з найбільш ефектних красунь Голлівуду.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Чикаго раптово помер американський виконавець Juice Wrld.

Як повідомляють ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня, у чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер. Що стало причиною серцевого нападу, не повідомляється.

За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейп і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

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