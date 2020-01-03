Скончалась актриса кино, театра и ТВ Элизабет Селларс

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter.

Актриса была, в свое время, одной из первых красавиц Голливуда – о ее смерти затрубили зарубежные СМИ.

Известно, что Элизабет Селларс скончалась на 99-м году жизни, ее смерть для СМИ подтвердили родные. Артистка отошла в мир иной 30 декабря, произошло все во Франции.

Справка:

Елизабет Селларс родилась в Глазго, Шотландия. Училась в Лондонской Королевской академии драматического искусства. Она стала одной из, своего рода, «иконой» старого Голливуда. В ее активе такие работы, как «Преследуемый», «Босоногая графиня», также она снималась с самим Марлоном Брандо в «Любовь императора Франции».

В общем и целом, артистка снималась в кино, начиная с сороковых – за несколько десятилетий в кино она успела обрести авторитет среди коллег и славу одной из самых эффектных красоток Голливуда.

Напомним, ранее в аэропорту Чикаго внезапно скончался американский исполнитель Juice Wrld.

Как сообщают СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

8 декабря, в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался. Что стало причиной сердечного приступа, не сообщается.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

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