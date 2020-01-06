2019 рік став переломним для Володимира Путіна і Росії

Про це у своїй статті написав російський журналіст і військовий експерт Олександр Гольц, передає НВ.

За його словами, Володимир Путін остаточно перестав віддавати собі звіт, що його особисті уявлення про світоустрій відрізняються від тих, що можна оголошувати і перестав обходити "слизькі моменти" на публіці.

"Справа не тільки в тому, що в ході виборів у Мосміськдуму російська влада продемонструвала: вона не впевнена, що за неї проголосують. І під надуманими приводами усунула своїх опонентів від участі у виборах. А потім влаштувала судове цькування тих, хто протестував проти цього. Справа ще й у тому, що людина, що володіє абсолютною, нічим не збалансованою владою, рішуче перестав соромитися", - пояснив свою точку зору журналіст.

Олександр Гольц також нагадав, що Володимир Путін перестав соромитися і на публіці закликає судити протестувальників, яким не подобається життя в Росії.

"Тепер же глава російської держави, володар юридичного диплома, впевнено говорить про те, що нещадні вироки протестувальникам повинні виноситися, щоб іншим неповадно було. Він фактично виправдовує провокації спецслужб, які вигадують неіснуючі екстремістські організації", - додав експерт.

Підсумовуючи, Олександр Гольц також нагадав, що Володимир Путін хоче переписати історію, виправдавши нацистську Німеччину в нападі на Польщу, натякаючи, що СРСР нібито мав право підписувати таємні документи з Третім Рейхом.

"Підозрюю, що минулий рік знаменує початок вже не осені - зими патріарха. Двадцять років на галерах призвели до того, що Путін вважає власні забобони нормою, обов'язковою для виконання не тільки країною, але і всім світом", – резюмував журналіст у своїй статті.

Раніше ми повідомляли про те, що доля Донбасу вирішена, оскільки Володимир Путін зазнав фіаско. За словами астролога Влада Росса, в 2020 році війна на Сході України буде завершена.

"Стрілянини не буде. Все буде за типом Кіпру - і вовки ситі, і вівці цілі, просто припиниться стрілянина, відновиться якийсь статус-кво. І, швидше за все, нас чекає дуже довгий період примирення. У будь-якому випадку, як тільки Путін піде з влади, відразу ж Донбас стане наш", - стверджує він.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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