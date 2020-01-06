2019 год стал переломным для Владимира Путина и России

Об этом в своей статье написал российский журналист и военный эксперт Александр Гольц, передает НВ.

По его словам, Владимир Путин окончательно перестал отдавать себе отчет, что его личные представления о мироустройстве отличаются от тех, что можно оглашать и перестал обходить "скользкие моменты" на публике.

"Дело не только в том, что в ходе выборов в Мосгордуму российская власть продемонстрировала: она не уверена, что за нее проголосуют. И под надуманными предлогами отстранила своих оппонентов от участия в выборах. А потом устроила судебную травлю тех, кто протестовал против этого. Дело еще и в том, что человек, обладающий абсолютной, ничем не сбалансированной властью, решительно перестал стесняться", - объяснил свою точку зрения журналист.

Александр Гольц также напомнил, что Владимир Путин перестал стесняться и на публике призывает судить протестующих, которым не нравится жизнь в России.

"Ныне же глава российского государства, обладатель юридического диплома, уверенно говорит о том, что беспощадные приговоры протестующим должны выноситься, чтобы другим неповадно было. Он фактически оправдывает провокации спецслужб, которые придумывают несуществующие экстремистские организации", - добавил эксперт.

Подытоживая, Александр Гольц также напомнил, что Владимир Путин хочет переписать историю, оправдав нацистскую Германию в нападении на Польшу, намекая, что СССР якобы имел право подписывать тайные документы с Третьим Рейхом.

"Подозреваю, что уходящий год знаменует начало не осени уже - зимы патриарха. Двадцать лет на галерах привели к тому, что Путин считает собственные предрассудки нормой, обязательной для исполнения не только страной, но и всем миром", – резюмировал журналист в своей статье.

Ранее мы сообщали о том, что судьба Донбасса предрешена, поскольку Владимир Путин потерпел фиаско. По словам астролога Влада Росса, в 2020 году война на Востоке Украины будет завершена.

"Стрельбы не будет. Все будет по типу Кипра - и волки сыты, и овцы целы, просто прекратится стрельба, восстановится некий статус-кво. И, скорее всего, нас ждет очень долгий период примирения. В любом случае, как только Путин уйдет из власти, сразу же Донбасс станет наш", - утверждает он.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе