Живий Кен тепер лякає ще більше

Бразилець Родріго Альвес, більш відомий на телебаченні та на сторінках таблоїдів як "живий Кен" вирішив змінити стать і стати жінкою

Родріго Альвес колись вирішив кардинально змінити зовнішність і перетвориться в "живого Кена". Він зробив себе максимально-ідеальним завдяки операціям на які витратив більш півмільйона доларів.

Тепер же у Родріго нова мрія, він вирішив стати жінкою. Тепер він називає себе тільки Родді. А нещодавно він почав приймати гормони, щоб знайти жіночі форми і голос.

А операцію по зміні статі відчайдушний чоловік бажає зробити вже в наступному році: він вставить собі імпланти, зробить жіночне обличчя, видалить Адамове яблуко, змінить форму підборіддя і видалить чоловічі статеві органи.

Як жінка він живе останні три місяці.

"Мене знають як Кена, але всередині я завжди відчував себе Барбі", зазначив Альвес.

Чоловік зазначив, що, коли був дитиною його груди були більше, ніж у інших хлопців через високий рівень естрогену в крові. Через це він завжди був жіночніше за інших хлопчиків, а також слабше їх. Тому його часто ображали.

За своє життя Родріго вже зробив понад 103 косметичних процедур, а також 50 пластичних операцій.

Також раніше повідомлялося, що в мережу потрапили фото голлівудських знаменитостей, зовнішність яких була виправлена пластикою, але, на жаль, невдало.

79-річна Джоселін Вільденштейн не раз вдавалася до допомоги хірурга, витративши на пластичні операції близько 4 мільйонів доларів. А все заради чоловіка, тому що боялася його втратити. У підсумку, він все одно пішов до молодої моделі, а Джоселін почала кар'єру в шоу-бізнесі. Зараз вона часто знімається в шоу, і навіть отримала власний фан-клуб.

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