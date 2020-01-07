35 людей загинули, 48 постраждали в тисняві на церемонії прощання з генералом Сулеймані в Кермані

В іранському місті Кермані під час церемонії прощання з ліквідованим Касемом Сулеймані загинули десятки людей, ще більше постраждали під час тисняви. Про це повідомляє телерадіокорпорація IRIB (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

«На жаль, через тисняву та масове скупчення учасників похоронної процесії в Кермані кілька людей загинули, кілька постраждалих були доставлені в медичні центри», — заявив глава швидкої допомоги Бенкет Хосейн Куливанд.

Детальної інформації з приводу такої кількості жертв, поки ще немає. Почалося розслідування, яке у результаті дасть точні дані.

Зазначимо, що церемонія прощання почалася у вівторок вранці, 7 січня. Місцеві ЗМІ говорять про мільйони, які беруть у ній участь. Самі похорони будуть проходити з 14.00 до 16.00 за місцевим часом на місцевому кладовищі в Кермані.

Нагадаємо, що з'явилися нові подробиці ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані в іракському аеропорту. Зокрема, Пентагон підтвердив, що армія Сполучених Штатів провела спецоперацію з ліквідації Касема Сулеймані за розпорядженням Дональда Трампа.

У заяві силового відомства сказано, що ракетний удар по аеропорту в Багдаді був здійснений з метою запобігти військові дії з боку Ірану. У Пентагоні також заявили, що Ірану бригадний генерал Касем Сулеймані, якого Володимир Путін називав своїм другом, був причетний до нападів на бази коаліції і посольство США в Іраку.

Сам Дональд Трамп через 12 годин після проведення спецоперації в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував прапор США, натякнувши на успіх американців на Близькому Сході.

За інформацією росСМИ, під ракетний обстріл США потрапив також заступник голови шиїтського ополчення Іраку Абу Махді аль-Мугандіс, якого керівник Держдепу Майк Помпео звинувачував у нападі на американське посольство в Багдаді. Також в ході блискавичної операції загинули п'ятеро їхніх прихильників.

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