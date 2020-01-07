35 человек погибли, 48 пострадали в давке на церемонии прощания с генералом Сулеймани в Кермане

В иранском городе Кермане во время церемонии прощания с ликвидированным Касемом Сулеймани погибли десятки человек, еще больше пострадали во время давки. Об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры», — заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

Подробной информации по поводу такого количества жертв, пока еще нет. Началось расследование, которое в результате даст точные данные.

Отметим, что церемония прощания началась во вторник утром, 7 января. Местные СМИ говорят о миллионах, участвующих в ней. Сами похороны будут проходить с 14.00 до 16.00 по местному времени на местном кладбище в Кермане.

Напомним, что появились новые подробности ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в иракском аэропорту. В частности, Пентагон подтвердил, что армия Соединенных Штатов провела спецоперацию по ликвидации Касема Сулеймани по распоряжению Дональда Трампа.

В заявлении силового ведомства сказано, что ракетный удар по аэропорту в Багдаде был совершен с целью предотвратить военные действия со стороны Ирана. В Пентагоне также заявили, что бригадный генерал Ирана Касем Сулеймани, которого Владимир Путин называл своим другом, был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Сам Дональд Трамп спустя 12 часов после проведения спецоперации в своем личном микроблоге Twitter опубликовал флаг США, намекнув на успех американцев на Ближнем Востоке.

По информации росСМИ, под ракетный обстрел США также попал замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, которого руководитель Госдепа Майк Помпео обвинял в нападении на американское посольство в Багдаде. Также в ходе молниеносной операции погибли пятеро их сторонников.

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