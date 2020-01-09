Затятий прихильник путінського режиму і прихильник ідеї "російського світу" Сергій Кургінян в черговий раз зробив різкий випад у бік України

Так, в ефірі пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим" скандальний письменник і публіцист Сергій Кургінян заявив, що єдина можливість врятувати Україну в існуючих кордонах - це створити конфедерацію, а Донецьку і Луганську дати автономію.

Одіозний публіцист пригрозив, що Мінські домовленості не будуть виконані поки "ДНР" і "ЛНР" не отримають власну незалежну армію, парламент і можливість робити все, що захочуть незалежно від бажань України, а також власних прикордонників, контролюючих кордон.

За його словами, тільки в цьому випадку нібито буде зупинений розпад України.

"В іншому випадку ці межі треба буде міняти і залишати там більше пробандерівської влади на меншій території. Рано чи пізно це станеться, нікуди більше не можна подітися", - резюмував "батько руського світу" Сергій Кургінян погрожуючи Україні.

Також раніше повідомлялося, що Сергій Кургінян заявив, що Україна ніколи не отримає окупований Донбас назад.

Крім того, жителі Донбасу самі не бажають повертатися в Україну, адже влада країни нібито не хоче надати їм вибір самим вирішити, куди вони хочуть.

Нагадаємо, батько "російського світу" запропонував Україні продати території.

Як повідомляла Politeka, батько "русского міра" в приступі істерики накинувся на українців.

Також Politeka писала, що батько "російського світу" публічно пригрозив українцям, скандальна заява.