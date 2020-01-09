Ситуація з протестами в Абхазії загострилася: за останніми даними, президентові країни довелося ховатися від незадоволеного народу

Підконтрольну Росії невизнану республіку Абхазія в четвер, 9 січня, охопили масові протести. Люди вийшли на вулиці з вимогою відставки нового президента Рауля Хаджимби.

За останніми даними, протестувальники заблокували будівлі президентської адміністрації та парламенту «республіки» в Сухумі. Опозиція заявила, що направить до президента п'ять чоловік для переговорів.

«Поки він не піде у відставку, ми нікуди не підемо…Ми будемо стояти до кінця», - заявив опозиційний депутат Дмитро Дбар.

Однак, сам президент не поспішає виходити до протестувальників. Так, у Телеграм-каналі «Незыгарь» з'явилася інформація про те, що Хаджимба втік від незадоволених громадян і «замкнувся на дачі».

У мережі активно обговорюють ситуацію в Абхазії.

«В Абхазії Майдан. Люди штурмують місцеву адміністрацію голови Абхазії. Б'ють вікна і двері...Закликають не визнавати вибори легітимними. При рф завжди таке буде, життя гно всюди де є рф», «нехай ідуть працювати», «А могли б як Росіяни, мандаринами закидати», «У Петра першого були потішні полки. У Путєна потішні держави - Абхазія, днр, лнр», «Абхазія, повертайтеся в Грузію», «О, моя улюблена рубрика, "Новини з уявних країн". Варто було грабувати Грузію, щоб роздобути мандаринові пампаси з руїнами, де пахан той, хто останнім вкрав голосування. #Абхазія», «Ща рузька армія паможит братам, і захистить абхазів від пін**совських майданів», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, 9 січня, опозиційні сили Абхазії влаштували масштабний мітинг під стінами адміністрації президента.

Протестувальники відтіснили правоохоронців, проникнувши всередину приміщення. У мережі з'явилися кадри того, що творилося в стінах адміністрації. Бачимо натовпу розлючених чоловіків, розкидані на підлозі документи, повалений у купу меблі.

У загальній складності в акції брали участь більше тисячі чоловік.

Причиною "держперевороту" став намір опозиції домогтися визнання президентських виборів, які відбулися в 2019 році, недійсними. Протестувальники, прихильники Алхаса Квицинии, який програв на виборах, вимагають повторного голосування.

Як ми раніше повідомляли, на виборах президента перемогу здобув чинний глава республіки Рауль Хаджимба. За нього віддали свої голоси 47,38% виборців. У той же час за його опонента - Алхаса Квицинию - проголосували 46,19%. Як бачимо, різниця невелика.

Нагадаємо, натовп прорвався в адміністрацію президента, пощади не буде.

Як повідомляла Politeka, адміністрацію президента Абхазії штурмують: все в диму.

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