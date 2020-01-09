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Парламент невизнаної Абхазії проголосував за відставку президента

На тлі масових протестів, що охопили столицю невизнаної республіки 9 січня, парламент країни зібралася на позачергову сесію. На ній було піднято питання відставки президента Рауля Хаджимби, якої і вимагали протестувальники.

За підсумками розгляду питання депутати проголосували за відставку голови держави. Вони вважають, що такий крок допоможе нормалізувати ситуацію в країні і припинити протести.

Варто відзначити, що рішення абхазького парламенту ще не означає відставки президента. Зараз все залежить від самого Хаджимби. Справа в тому, що в Абхазії не існує процедури імпічменту, а значить голови держави повинен скласти повноваження сам.

«У нас немає процедури імпічменту, тому ми чекаємо рішення президента, щоб не зіштовхнути людей, не привести до летальних наслідків», — пояснив депутат Ілля Ґуні.

При цьому Хаджимба, судячи з усього, йти з поста не збирається.

«Я залишаюся на посаді і виконую обов'язки», - заявив він у коментарі РосЗМІ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 9 січня, опозиційні сили Абхазії влаштували масштабний мітинг під стінами адміністрації президента.

Протестувальники відтіснили правоохоронців, проникнувши всередину приміщення. У мережі з'явилися кадри того, що творилося в стінах адміністрації. Бачимо натовпу розлючених чоловіків, розкидані на підлозі документи, повалений у купу меблі.

У загальній складності в акції брали участь більше тисячі чоловік.

Причиною "держперевороту" став намір опозиції домогтися визнання відбулися в 2019 році президентських виборів недійсними. Протестувальники, прихильники програв на виборах Алхаса Квицинии, вимагають повторного голосування.

Як ми раніше повідомляли, на виборах президента перемогу здобув чинний глава республіки Рауль Хаджимба. За нього віддали свої голоси 47,38% виборців. У той же час за його опонента - Алхаса Квицинию - проголосували 46,19%. Як бачимо, різниця невелика.

Нагадаємо, натовп прорвався в адміністрацію президента, пощади не буде.

Як повідомляла Politeka, адміністрацію президента Абхазії штурмують: все в диму.

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