Скандальний російський політик Володимир Жириновський пригрозив Америці іранською ядерною зброєю

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Twitter одіозний політик вирішив не допустити Третьої світової, яка на його думку обов'язково спалахне через американців.

Тому одіозний Володимир Жириновський не знайшов нічого кращого, як пригрозити американцям знищенням.

Жириновський заявив, що, якщо американці будуть і далі провокувати іранців, то їм доведеться розправитися з США ядерною зброєю, яка є в Ірані.

«У Ірана є ядерна зброя, якщо продовжаться акти агресії від США - вони не будуть розбиратися. Зараз головне завдання світу - уникнути Третьої світової війни», - написав скандальний політик, продовжуючи погрожувати американцям.

Крім того, він заявив, що в разі удару США по Ірану за нього може заступитися Ірак. Адже сунітське керівництво часів Саддама Хусейна змінилося в Іраку приходом шиїтів, але і в сусідньому Ірані у влади шиїти.

Також раніше повідомлялося, що одіозний російський політик Володимир Жириновський стверджує, що Російській Федерації необхідно втрутитися в конфлікт на Близькому Сході.

Так, російський політик Володимир Жириновський, який відомий своїми українофобними ідеями, запропонував Російській Федерації посилити військову присутність на Близькому Сході, в тому числі в Ірані.