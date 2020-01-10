Скандальный российский политик Владимир Жириновский пригрозил Америке иранским ядерным оружием

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Twitter одиозный политик решил не допустить Третьей мировой, которая по его мнению обязательно вспыхнет из-за американцев.

Поэтому одиозный Владимир Жириновский не нашел ничего лучше, как пригрозить американцам уничтожением.

Жириновский заявил, что, если американцы будут и дальше провоцировать иранцев, то им придеться расправиться с США ядерным оружием, которое имеется в Иране.

«У Ирана есть ядерное оружие, если продолжатся акты агрессии от США - они не будут разбираться. Сейчас главная задача мира - избежать Третьей мировой войны», - написал скандальный политик, продолжая угрожать американцам.

Кроме того, он заявил, что в случае удара США по Ирану за него может вступиться Ирак. Ведь суннитское руководство времён Саддама Хусейна сменилось в Ираке приходом шиитов, но и в соседнем Иране у власти шииты.

Также ранее сообщалось, что одиозный российский политик Владимир Жириновский утверждает, что Российской Федерации необходимо вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке.

Так, российский политик Владимир Жириновский, который известен своими украинофобными идеями, предложил Российской Федерации усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе в Иране.