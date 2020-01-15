Державний телеканал РФ "Росія 1" почав зачищати пропагандистські телепередачі, які дуже багато говорять на українську тематику

Вже давно в ЗМІ ходили чутки, що рейтинг пропагандистських ток-шоу Росії на українську тематику різко падає. Схоже, вони все ж правдиві, адже канал "Росія 1" почав зачистку ефірної сітки від таких пропагандистських програм.

Як повідомляє Politeka.net, на це звернула увагу журналіст Олена Риковцева у своєму Facebook.

Журналістка зазначила, що пропагандистська телепередача "60 хвилин", яку ведуть Ольга Скабєєва і її чоловік Євген Попов, була викинута з прайм-тайму. Пропагандистська програма буде виходити в ефір в "дохлий" час, коли її зможуть подивитися мінімум глядачів: в 12:50 та о 17:50.

Телепередачу Скабєєвої засунули з 19-годинного прайма, а на її місце поставили Малахова.

До всього іншого, з ефіру зникла програма "Хто проти", яку вів ще один російський "експерт по Україні" Дмитро Куликов.

"Скабєєвих задвинули. Куликова викинули. Залишилося скоротити Соловйова до одного недільного випуску та придбати Славі Ковтуну квиток до Києва в один кінець", - написала Риковцева.

Вона констатувала, що стартувала зачистка російських державних пропагандистських телеканалів від теми України. До того ж Скабєєва на своїх сторінках в соцмережах почала всіляко наголошувати, що потрапила в плачевну ситуацію і її шоу можуть взагалі викинути.