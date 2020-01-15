Государственный телеканал РФ "Россия 1" начал зачищать пропагандистские телепередачи, которые слишком много говорят на украинскую тематику

Уже давно в СМИ ходили слухи, что рейтинг пропагандистских ток-шоу России на украинскую тематику резко падает. Похоже они все же правдивы, ведь канал "Россия 1" начал зачистку эфирной сетки от таких пропагандистских программ.

Как сообщает Politeka.net, на это обратила внимание журналист Елена Рыковцева в своем Facebook.

Журналистка отметила, что пропагандистская телепередача "60 минут", которую ведут Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов, была выброшена из прайм-тайма. Пропагандистская телепередача будет выходить в эфир в "дохлое" время, когда ее смогут посмотреть минимум зрителей: в 12:50 и в 17:50.

Телепередачу Скабеевой задвинули из 19-часового прайма, а на ее место поставили Малахова.

Ко всему прочему, из эфира исчезла программа "Кто против", которую вел еще один российский "эксперт по Украине" Дмитрий Куликов.

"Скабеевых задвинули. Куликова выкинули. Осталось сократить Соловьева до одного воскресного выпуска и купить Славе Ковтуну билет в Киев в один конец", - написала Рыковцева.

Она констатировала, что стартовала зачистка российских государственных пропагандистских телеканалов от темы Украины. К тому же Скабеева на своих страницах в соцсетях начала всячески отмечать, что попала в плачевную ситуацию и ее шоу могут вообще выбросить.