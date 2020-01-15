Пропагандисти Володимира Путіна продовжують погрожувати Україні

Василь Вакаров один з українських посібників російської пропаганди заявив про необхідність автономії для Закарпаття і федералізації України.

Його злочинні заклики підтримав головний рупор Кремля Володимир Соловйов і заявив, що скоро спіткає доля Донбасу і західні українські регіони.

Чергові загрози суверенітету України прозвучали в ефірі пропагандистської програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» на телеканалі Росія 1.

Помічник окупантів в інформаційній війні проти України нахабно висловився про те, що якщо говорити про Донбас, то його проблему не вирішити без федералізації, або широкій децентралізації. Тому що в 1991 році на референдумі ті ж закарпатці проголосували за автономію Закарпатської області. А автономії вони досі не отримали.

У свою чергу Соловйов пригрозив, що події на Закарпатті нібито покладуть початок розвалу української цілісної держави.

«Україна вибухне! І вибухне, швидше за все, на західному кордоні. Зараз почали припиняти потоки, на яких жили цілі регіони. Місцевим баронам набагато простіше підняти прапор незалежності і сказати: «Слухай, Київ, ти вали звідси! Якщо ти нас душиш економічно, перекриваєш нам митницю, а годувати нас не можеш, ти йди гуляй». У вас почнеться парад суверенітетів, який був у Росії в 90-х роках! Ви повністю повторюєте наш шлях!» – сказав ущипливо топ-пропагандист Росії.

Раніше ми писали, що РФ давно готова до активних дій в Україні.

Таку думку озвучив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. До всього іншого, він назвав чинники, які перешкоджають відновленню водопостачання у аннексированный Крим через Північно-Кримський канал.

Він додав, що Російська Федерація давно готова перейти до активних дій, щоб вирішити питання не лише водопостачання в Криму, але і взагалі ліквідувати Україну, як незалежну державу.

"Але в нинішній геополітичній і регіональної ситуації я не впевнений і навіть не допускаю якихось силових акцій з боку Росії", - все ж зазначив експерт.

Експерт також вважає, що якби такі наміри були на повістці, то Росія їх би вже давно реалізувала на тлі ситуації, яка відбувається на Сході України.

Крім того, він висловив думку, що поки Україна намагається йти на якісь компроміси з РФ, тому Путін не переходить до відкритої атаки.

У цьому контексті генерал зазначив, що українське суспільство до цього зараз в цілому не готове. Українці не сприймають будь-який компроміс з РФ, адже це фактично може говорити про капітуляцію перед Путіним.

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