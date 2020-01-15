Пропагандисты Владимира Путина продолжают угрожать Украине

Василий Вакаров один из украинских пособников российской пропаганды заявил о необходимости автономии для Закарпатья и федерализации Украины.

Его преступные призывы поддержал главный рупор Кремля Владимир Соловьев и заявил, что скоро судьба Донбасса постигнет западные украинские регионы.

Очередные угрозы суверенитету Украины прозвучали в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.

Пособник оккупантов в информационной войне против Украины нагло высказался о том, что если говорить о Донбассе, то его проблему не решить без федерализации, либо широчайшей децентрализации. Потому что в 1991 году на референдуме те же закарпатцы проголосовали за автономию Закарпатской области. А автономии они до сих пор не получили.

В свою очередь Соловьев пригрозил, что события на Закарпатье якобы положат начало развалу украинского целостного государства.

«Украина взорвется! И взорвется, скорее всего, по западной границе. Сейчас начали пресекать потоки, на которых жили целые регионы. Местным баронам гораздо проще поднять знамя независимости и сказать: «Слушай, Киев, ты вали отсюда! Если ты нас душишь экономически, перекрываешь нам таможню, а кормить нас не можешь, ты иди гуляй». У вас начнется парад суверенитетов, который был в России в 90-х годах! Вы полностью повторяете наш путь!» – съязвил топ-пропагандист России.

Ранее мы писали, что РФ давно готова к активным действиям в Украине.

Такое мнение озвучил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Ко всему прочему, он назвал факторы, которые препятствуют восстановлению водоснабжения в аннексированный Крым через Северо-Крымский канал.

Он добавил, что Российская Федерация давно готова перейти к активным действиям, чтобы решить вопрос не только водоснабжения в Крыму, но и вообще ликвидировать Украину, как независимое государство.

"Но в нынешней геополитической и региональной ситуации я не уверен и даже не допускаю каких-то силовых акций со стороны России", - все же отметил эксперт.

Эксперт также считает, что будь такие намерения на повестке, то Россия их бы уже давно реализовала на фоне ситуации, которая происходит на Востоке Украины.

Кроме того, он выразил мнение, что пока Украина пытается идти на какие-то компромиссы с РФ, поэтому Путин не переходит к открытой атаки.

В этом контексте генерал отметил, что украинское общество к этому сейчас в целом не готово. Украинцы не воспринимают любой компромисс с РФ, ведь это фактически может говорить о капитуляции перед Путиным.

Напомним, Путину показали, что осталось от его единственного авианосца.

Как сообщала Politeka, Путин тестирует ракеты для удара по Украине, лидера Кремля вывели на чистую воду.

Также Politeka писала, что Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.