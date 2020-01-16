Один з найпопулярніших і затребуваних шоуменів російського шоу-бізнесу Максим Галкін жорстко пройшовся по президенту Росії Володимиру Путіну

Так, під час свого виступу в Кремлівському палаці Максим Галкін потроллив свою дружину Аллу Пугачову і президента РФ Володимира Путіна (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Так, Галкін розповів глядачам, що Путін раніше заявляв, що необхідно ввести імпортозаміщення в Російській Федерації. При цьому гуморист зазначив, що все це було сказано, щоб і далі вішати росіянам локшину на вуха. До всього іншого, він додав, що Алла Пугачова прокоментувала цю ситуацію з гумором.

"У нас сім'я прогресивна. Ось одного разу, коли Путін сказав, що потрібно вводити імпортозаміщення... ну, щоб вішати на вуха вже російську локшину. Алла одразу прокоментувала: "Я вже давно змінила болгарина на вітчизняного виробника". Тому ви вже зрозуміли, що родина у нас дуже навіть прогресивна, так?", - заявив Максим Галкін у своєму виступі.

Користувачам мережі дуже сподобався виступ Максима Галкіна. Вони почали хвалити його гумористичний талант, написавши безліч компліментів в бік гумориста.

"Ну от звідки це в нього?!!, Браво!", "Максим Галкін справжній талант !!! Спасибі Максим тобі за відверту правду життя!!! Хочу щоб у 2021 році в Росії було б трішки побільше розумних людей!!!", "Що б не говорили, дуже цікаво його послухати, молодець!", "Тримати в постійній напрузі і сміху Кремлівський зал, весь виступ, щохвилини вибухи реготу, це ще не вдавалося нікому. І все розумно, інтелігентно, гостро, злободенно. Максим Галкін унікальний".

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

Як повідомляла Politeka, Галкін показав свою 15-метрове гідність.

Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії з-за висловлювання про Путіна.