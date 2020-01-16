Скандальний актор Михайло Пореченков потрапив у непросту ситуацію

Представник російського кінематографа, який їздив на Донбас, щоб підтримати терористів, опинився в непростій для себе ситуації.

Одна з російських газет повідомила про труднощі Пореченкова з участю його в російському кіно.

«Мене стали знімати з ролей, – зітхає актор, – вже з затверджених проектів. Мені просто повідомляють, що роль віддали іншій людині. Все. Спочатку думав, що це збіг. Потім це повторювалося раз за разом. Потім я почав дивитися, куди ведуть ниточки і хто випускає проект. Все встало на свої місця. Що поробиш», — скаржиться стрілок по українських позиціях, який опинився в зоні АТО на Донбасі з бойовою зброєю в руках.

Крім того, нещодавно ми писали, що скандальний російський актор Михайло Пореченков дорого поплатився за те, що відкрито підтримав «ДНР» і воював на стороні терористів на Донбасі.

Останнім часом справи у актора йдуть не дуже добре. Напередодні навколо Пореченкова розгорівся новий скандал.

Актор вирішив відвідати Міжнародний легкоатлетичний матч серед юніорів, який проходив у Мінську. З цієї нагоди Білоруська федерація легкої атлетики «БФЛА» опублікувала на своїй сторінці в Facebook фотографію з Михайлом Пореченковим на тлі банера змагань.

«Михайло Пореченков вітає всіх спортсменів, які візьмуть участь у Міжнародному легкоатлетичному матчі…А ми вітаємо Михайла на білоруській землі», — фотографію підписали представники БФЛА.

Проте реакція на знімок виявилася явно не такий, як планували федерації. Під постом з'явилося безліч коментарів, в яких користувачі пригадали Михайлу Пореченкову, як він у 2014 році обстріляв українських військових на Донбасі в компанії терористів «ДНР» і в касці з написом «Преса».

Нагадаємо, Пореченков став провідним улюбленої передачі для дітей.

Як повідомляла Politeka, Пореченков розплатився за підтримку бойовиків.

Також Politeka писала, що Шендерович розповів про Пореченкова на Донбасі.