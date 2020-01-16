Скандальный актер Михаил Пореченков попал в непростую ситуацию

Представитель российского кинематографа, который ездил на Донбасс, чтобы поддержать террористов, оказался в непростой для себя ситуации.

Одна из российских газет сообщила о трудностях Пореченкова с участием его в российском кино.

«Меня стали снимать с ролей, – вздыхает актер, – уже с утвержденных проектов. Мне просто сообщают, что роль отдали другому человеку. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Потом я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на свои места. Что поделать», — жалуется стрелок по украинским позициям, оказавшийся в зоне АТО на Донбассе с боевым оружием в руках.

Кроме того, недавно мы писали, что скандальный российский актер Михаил Пореченков дорого поплатился за то, что открыто поддержал «ДНР» и воевал на стороне террористов на Донбассе.

В последнее время дела у актера идут не очень хорошо. Накануне вокруг Пореченкова разгорелся новый скандал.

Актер решил посетить Международный легкоатлетический матч среди юниоров, который проходил в Минске. По этому случаю Белорусская федерация легкой атлетики «БФЛА» опубликовала на своей странице в Facebook фотографию с Михаилом Пореченковым на фоне баннера соревнований.

«Михаил Пореченков приветствует всех спортсменов, которые примут участие в Международном легкоатлетическом матче…А мы приветствуем Михаила на белорусской земле», — подписали фотографию представители БФЛА.

Однако реакция на снимок оказалась явно не такой, как планировали в федерации. Под постом появилось множество комментариев, в которых пользователи припомнили Михаилу Пореченкову, как он в 2014 году обстрелял украинских военных на Донбассе в компании террористов «ДНР» и в каске с надписью «Пресса».

Напомним, Пореченков стал ведущим любимой передачи для детей.

Как сообщала Politeka, Пореченков расплатился за поддержку боевиков.

Также Politeka писала, что Шендерович рассказал про Пореченкова на Донбассе.