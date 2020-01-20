Президент Росії Володимир Путін всерйоз боїться якутського шамана





Таку думку висловив український журналіст Іван Яковина у своїй авторській програмі в ефірі «24 каналу».





За його словами, Путін є дико релігійним і забобонною людиною і постійно хреститься і молиться.



"При цьому Путін дійсно боїться якутського шамана, який зібрався вигнати його з Кремля. Боїться настільки, що відправляє на боротьбу з шаманом співробітників прокуратури, ФСБ і МВС. Судячи з усього, єдиним політичним інститутом, що працює в сучасній Росії, як раз є шаман Гобышев", - зазначив журналіст.

Крім того, він вказав на дивні збіги, пов'язані з походами шамана на Москву.



"Коли він вирушив у свій перший похід до Москви, в столиці пройшли масові мітинги прихильників опозиції, а популярність президента стрімко знизилася. Під час другого походу Гобышева на Луб'янці біля будівлі ФСБ сталася перестрілка. Тоді, до речі, шамана відразу ж зловили і повернули", - зазначив він.

Але самим цікавим збігом стали події під час третього походу шамана.

"Як тільки Гобышев затіяв третій похід на Москву, Путін відразу ж затіяв кардинальну перебудову російської системи влади. У підсумку вона дійсно повинна серйозно змінитися", - підсумував журналіст.

Раніше ми повідомляли, що якутський шаман Олександр Габишев вирішив зібрати добровольців для повалення президента Росії Володимира Путіна.

Як стало відомо з його нового відеозвернення, шаман вирішив відновити свій піший похід на Москву і вже визначився з датою. Він стверджує, що його мета – «вигнати демона», як він називає російського президента.

Нагадаємо, з шаманом, напугавшим Путіна, розправилися в Росії, злили відео в мережу.

Як повідомляла Politeka, вигнання Путіна з Кремля: шаман відновив похід з новими силами.

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