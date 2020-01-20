Вже більше тисячі осіб заразилися вірусом

Коронавірус вже убив трьох людей, а ще майже 2 тисячі людей можуть бути заражені цією хворобою

У Китаї вирує новий коронавірус, який вже передається від людини до людини. Затримано 14 медиків. Китайські фахівці вже підтвердили дану інформацію. Про це пише Politeka з посиланням на іноземні ЗМІ.

Влада Китаю після цього посилили заходи по боротьбі з загрозою. У мережі з'явилося відео, як медики перевіряють десятки пасажирів літака на наявність симптомів коронавіруса, який вже встиг вбити трьох людей. Кадри оприлюднив журналіст з Шанхаю Девід Полк.

На відео два медика в спеціальних костюмах міряють температуру кожного пасажира. Літак повинен був вчинити був внутрішній рейс з міста Ухань, де зараз епіцентр поширення вірусу.

Медики заборонили літаку летіти, поки вони не виконають перевірку. Прем'єр КНР Лі Кецян доручив усім відомствам країни з питань, що стосуються захисту гігієни та охорони здоров'я, вжити відповідних заходів, щоб не допустити поширення вірусу.

Зараз виявляється джерело пневмонії та канали її поширення. Після цього стоїть завдання знайти ефективні заходи, щоб ліквідувати епідемію.

В Китаї всього захворіли 217 осіб коронавірусом. Експерти підрахували, що приблизно 1700 людей є потенційними носіями вірусу в Китаї.

Раніше ми повідомляли, що влада повідомили про 139 нових хворих невідомою хворобою легенів, викликана новим різновидом коронавіруса. В результаті померли вже три людини в Китаї.

За два дні кількість інфікованих різко зросла, нові випадки були виявлені у містах Ухань, Пекін і Шеньчжень. Всього за останніми даними, вже підтверджено понад 200 випадків інфікування.

Відзначимо, в більшості випадків хворі скаржаться на лихоманку і утруднення дихання.

Нагадаємо, страшний вірус дістався до популярного курорту, українці небезпеки

А ще Politeka писала, що грип скосив тисячі людей в Одесі

Також Politeka повідомляла, що туристи завезли в Україну рідкісну інфекційну хворобу



