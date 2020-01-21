Скандальний Володимир Жириновський все знав ще в 2018 році

Скандальний російський депутат Володимир Жириновський не зміг тримати "рот на замку", видавши хитрі плани президента РФ Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net, в соцмережах звернули увагу на виступ одіозного російського депутата Володимира Жириновського в березні 2018 року. Він тоді заявив, що минулі президентські вибори - останні в Росії, і розповів про роль Держради РФ в майбутньому.

Кайф. Жириновский проболтался про путинскую реформу еще два года назад.



—Выборов больше не будет. Будет госсовет, председатель с правами президента. Совет будет из губернаторов, министров, сенаторов, депутатов. Будут сидеть в георгиевском зале Кремля. pic.twitter.com/n468v8zuUl — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 20, 2020

Звичайно тоді ніхто не повірив словами депутата, який відомий своїми гучними заявами. Так, в березні 2018 року Жириновський на прес-конференції після оголошення результатів виборів президента РФ заявив:

«Виборів більше не буде, це були останні вибори президента. Їм набридло підтасовування робити. Буде Держрада - колективний орган, де голова Держради з правами президента буде вибиратися на засіданні Держради. Будуть сидіти в цьому Георгіївському залі Кремля».

Крім того, Жириновський заявляв, що Путін буде правити довічно, як лідер Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін.

«Все, він (Путін прим.ред.) Буде тепер довічно. Будемо ховати його, як Мао Цзедуна. Тобто Азія, ми - Азія! », - зазначав Жириновський.

Користувачі мережі зазначили, що це не перший раз, коли Жириновський вибовкує плани президента РФ:

«Це, до речі, не перший раз», «Кайф. Жириновський проговорився про путінську реформу ще два роки тому», «Як у воду дивився!», «Злив "заповіти" царя», «Ні, це випадок, як з письменниками-фантастами, вони вигадують, а їх читають і впроваджують. Так і тут. Не перший раз наврочив», «Просто мимохідь перевіряють реакцію людей на ту або іншу інформацію. І адже тоді прокатило і зараз».