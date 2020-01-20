Скандальний російський депутат Володимир Жириновський посипав черговими маячними ідеями

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Володимир Жириновський, який відомий своїми українофобними заявами, знайшов нових ворогів з якими необхідно разібратися.

За словами скандального депутата, якщо раптом почнеться вторгнення в Іран, як колись в Ірак, бомбардування, це обов'язково підірве ситуацію на Південному Кавказі. А Російській Федерації нібито прийдеться всіх рятувати.

«Біженці підуть на північ. А на півночі – Вірменія, Азербайджан і Грузія. І все це буде зім'яте. І знову російська армія прийде рятувати країни Південного Кавказу. Нам важливо, щоб це не сталося. Це не десь там Австралія горить. Шкода, але це далеко», - заявив Жириновський.

Скандальний Жириновський закликав не чіпати Іран, адже начебто найкраще, що може зробити РФ - це співпрацювати з ним: продати системи ППО і відправити туди свій флот, сухопутні бази.

«А Іран – ось він, поруч. Потім Середня Азія, Туркменія. Тому чіпати Іран не можна. Ніхто до Ірану торкатися не повинен. Він повинен купити у нас найпотужніші системи ППО і закрити своє небо, закрити кордони. І наш флот повинен стояти там, і сухопутні бази», - зазначив скандальний політик.

До всього іншого він вирішив запропонувати дружбу Азербайджану, щоб нібито захистити їх від біженців з Ірану, які за його прогнозами обов'язково побіжать туди.

«Давайте в Баку поставимо на кордоні з Іраном, щоб Азербайджан знав, що ніхто не прорве його межі. Щоб був спокій. Ми дуже любимо Азербайджан. Якщо Росія і Азербайджан будуть дружити, ніколи Азербайджанській Республіки проблем не буде», - резюмував одіозний Жириновський.