Скандальный Владимир Жириновский все знал еще в 2018 году

Скандальный российский депутат Владимир Жириновский не смог держать "рот на замке", выдав хитрые планы президента РФ Владимира Путина

Как сообщает Politeka.net, в соцсетях обратили внимание на выступление одиозного российского депутата Владимира Жириновского в марте 2018 года. Он тогда заявил, что прошедшие президентские выборы - последние в России, и рассказал о роли Госсовета РФ в будущем.

Кайф. Жириновский проболтался про путинскую реформу еще два года назад.



—Выборов больше не будет. Будет госсовет, председатель с правами президента. Совет будет из губернаторов, министров, сенаторов, депутатов. Будут сидеть в георгиевском зале Кремля. pic.twitter.com/n468v8zuUl — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 20, 2020

Конечно тогда никто не поверил словам депутата, который известен своими громкими заявлениями. Так, в марте 2018 года Жириновский на пресс-конференции после оглашения результатов выборов президента РФ заявил:

«Выборов больше не будет, это были последние выборы президента. Им надоело подтасовку делать. Будет Госсовет - коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета. Будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля».

Кроме того, Жириновский заявлял, что Путин будет править пожизненно, как лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

«Все, он (Путин прим.ред.) будет теперь пожизненно. Будем хоронить его, как Мао Цзэдуна. То есть Азия, мы - Азия!», - отмечал Жириновский.

Пользователи сети отметили, что это не первый раз, когда Жириновский выбалтывает планы президента РФ:

«Это, кстати, не первый раз», «Кайф. Жириновский проболтался про путинскую реформу еще два года назад», «Как в воду глядел!», «Слил "заветы" царя», «Нет, это случай, как с писателями-фантастами, они придумывают, а их читают и внедряют. Так и здесь. Не первый раз сглазил», «Просто мимоходом проверяют реакцию людей на ту или иную информацию. И ведь тогда прокатило и сейчас».