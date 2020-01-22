5-річна американка Софія Чиаппалоне народилася з генетичною проблемою серця

Найбільший страх будь-яких батьків – це те, що їхні діти захворіють, навіть якщо це звичайний грип. Але, на жаль, деякі діти народжуються з більш серйозними проблемами, як у випадку з Софією Чиаппалоне, яка народилася з генетичною хворобою серця. Про це повідомляє видання Inspiring Life.

Лікарі їй відводили не більше двох років, і попри регулярне відвідування лікарні, вона вважає себе щасливою дитиною і навіть встигла завести кавалера.

Перед своєю четвертою операцією на серці, Софія попросила батьків втілити в життя її мрію: «вийти заміж» за свого кращого друга, Хантера.

За згодою родини хлопчика мати Софії вирішила виконати бажання своєї дочки і підготувала фотосесію для юних «молодят».

Їх фото розлетілися по мережі, адже дітей у весільних нарядах не часто зустрінеш не тільки у житті, а й на просторах інтернету.

Одягнувшись, як личить нареченому і нареченій, Софія і Хантер втілили в життя саму чарівну весільну фотосесію в історії.

На фотографіях можна побачити неймовірне щастя на обличчях малюків.

Нагадаємо, що день народження сім'ї — велике свято, який заслуговує особливої уваги. Незалежно від фінансових можливостей, річниця повинна зазначатися, навіть в тісному колі родичів або просто удвох. Дане торжество — це один з небагатьох способів залишити світлу незабутню крапку в спогадах, які приємно буде аналізувати через десятки років.

Льняне весілля — 4-ий за рахунком, її також називають мотузяною. Цей матеріал символізує більш дорослу, що сформувалася сім'ю.

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