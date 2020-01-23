Топ-пропагандисты Кремля устроили настоящий переполох из-за Украины
Так, в продаже появились консервы с названием "Сеп*р в сметане", которые напугали и вызвали гнев у известной украинофобскими высказываниями Ольги Скабеевой, которая поспешила возмутиться этой новости в своей пропагандистской телепередачи "60 минут".
Она размахивала руками, не понимая юмора, и с ужасом показывала на консервы на которых находилась надпись "в соусе русскоязычных младенцев".
Скабеева тут же вцепилась в эти шутливые фото с консервами и начала винить Украину в том, что там живут люди с которыми совершенно невозможно договориться о мире. И почему-то "приплила" к этим концервам украинскую власть, заявив, что политики Украины уж точно не будут заканчивать войну на Донбассе.
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Автор необычной инициативы Александр Грамарчук (Гром), который участвовал в АТО на Донбассе оценил рекламу на КремльТВ.
"После того, как Ольга Скабеева сделала мне рекламу на "раша-24", заказы пошли потоком. Спешите, поскольку продукция лимитирована, а из-за многочисленных "перемирий" и "разведений" мяса не так много, как было раньше", - заметил Грамарчук с сарказмом, висміявши пропагандистку.