Российский политический режим может попытаться удержать власть с помощью принудительного "сближения" с Беларусью, пишет "Апостроф"

Президент России Владимир Путин не теряет надежды "пересмотреть" распад СССР и таким обрамзом удержать власть в своих руках. В списке его интересов не только Украина. Соседней Беларуси будет крайне трудно вырваться из крепких объятий Кремля.

Владимир Путин с помощью пересмотра Конституции РФ и снижения роли президента, вероятно, готовит почву для того чтобы сделать себя "лидером нации" по примеру Нурсултана Назарбаева в Казахстане.

При этом Кремль дает основания считать, что Путин хочет стать "отцом нации" не просто в Государственном Совете РФ, а именно "союзного государства". В состав этого образования могут войти не только Беларус и РФ, но и многочисленные "непризнанные республики" - Северная Остетия, Абхазия и, возможно, даже ЛНР-ДНР.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, конечно, попытается отбиться от обътий Москвы, но делать это будет все сложнее.

"Сейчас для Лукашенко появится целый ряд проблем, особенно учитывая, что через несколько месяцев в России пройдут выборы", - отметил политолог Андрей Окара.

Усиление позиций нового зама Путина Дмитрия Козака может значительно активизировать давление на Беларусь. Он будет действовать через одиозного посла в Беларуси и спецслужбы.

"Надо понимать, что партии "мира" и "войны" в "братском русском народе" имеют одну и ту же конечную цель - Беларусь, как и Украина, должна быть уничтожена как независимое суверенное государство", - отметил главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

По словам эксперта, у Кремля сейчас в приоритете "гибридная война" против Беларуси с помощью российскихспецслужб.

Отметим, что от столицы Украины до беларусской границы всего чуть более 300 км.

Напомним, Лукашенко перешел к шантажу Путина, президенту РФ не позавидуешь.

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