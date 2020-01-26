Світової легенди не стало на 42-му році життя...

Відомий баскетболіст Кобі Брайант загинув 26 січня

Про це пише Politeka.net з посиланням на TMZ Sports.

Легенда баскетболу, чемпіон Штатів і багаторічний тріумфатор NBA загинув в авіакатастрофі. За попередніми даними, разом з Кобі на борту вертольота, що впав, знаходилися ще чотири людини – всі вони загинули.

Трагедія сталася в місті Калабасас в окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. У мережі почали з'являтися фото з місця аварії вертольота. Повідомляється також, що техніка належала самому Кобі Брайанту.

Атакуючому захиснику на прізвисько «Чорна мамба» (Black Mamba) на момент смерті був 41 рік. LA, де і сталася трагедія, був, по суті, його домом - Кобі виступав у Національній баскетбольній асоціації протягом 20 сезонів за одну «Лос-Анджелес Лейкерс». Він був п'ятиразовим чемпіоном НБА. У віці 34 років і 104 днів Брайант став наймолодшим гравцем в історії Ліги, набравши 30 тисяч кар'єрних очок. Він став кращим снайпером за всю історію франшизи Лейкерс 1 лютого 2010 року.

Нагадаємо також, раніше в аеропорті Чикаго раптово помер американський виконавець Juice Wrld.

Як повідомляють ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

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За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейпи і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

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