Скандальний російський депутат Володимир Жириновський зробив досить дивну заяву в прямому ефірі

Як повідомляє Politeka.net, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов виставив на своєму Телеграм-каналі коротке відео, на якому записана частина чергової скандальної заяви одіозного політика Володимира Жириновського.

Так, Жириновський обізвав всіх росіян "нащадками кочівників і пастухів", але себе він, звичайно, назвав справжнім росінином. Коли ж російський політик давав відповідь на одне з питань топ-пропагандиста, згадав свої ДНК-тести. При цьому він назвав своїх предків, які насправді є далеко не російськими людьми.

"Я самий справжній росіянин. У мене гени Наполеона, Гітлера, Ейнштейна. А ви - нащадки кочівників і пастухів!", - вибухнув шаленою заявою одіозний Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що скандальний російський політик Володимир Жириновський накинувся на Зеленського і образив усіх українців.

Жириновського обурила заява Зеленського в Давосі, який закликав інвесторів придивитися до України, а також назвав сьогоднішній день прекрасним моментом для того, щоб прийняти нашу країну в Євросоюз.

У підсумку російський політик висміяв Зеленського і назвав Україну - країною "лимонією, яка загрузнула в громадянській війні".