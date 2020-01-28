Скандальний російський депутат Володимир Жириновський зробив досить дивну заяву в прямому ефірі
Як повідомляє Politeka.net, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов виставив на своєму Телеграм-каналі коротке відео, на якому записана частина чергової скандальної заяви одіозного політика Володимира Жириновського.
Так, Жириновський обізвав всіх росіян "нащадками кочівників і пастухів", але себе він, звичайно, назвав справжнім росінином. Коли ж російський політик давав відповідь на одне з питань топ-пропагандиста, згадав свої ДНК-тести. При цьому він назвав своїх предків, які насправді є далеко не російськими людьми.
"Я самий справжній росіянин. У мене гени Наполеона, Гітлера, Ейнштейна. А ви - нащадки кочівників і пастухів!", - вибухнув шаленою заявою одіозний Жириновський.
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Також раніше повідомлялося, що скандальний російський політик Володимир Жириновський накинувся на Зеленського і образив усіх українців.
Жириновського обурила заява Зеленського в Давосі, який закликав інвесторів придивитися до України, а також назвав сьогоднішній день прекрасним моментом для того, щоб прийняти нашу країну в Євросоюз.
У підсумку російський політик висміяв Зеленського і назвав Україну - країною "лимонією, яка загрузнула в громадянській війні".