Скандальный российский депутат Владимир Жириновский сделал довольно странное заявление в прямом эфире

Как сообщает Politeka.net, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выставил на своем Телеграм-канале короткое видео, на котором записана часть очередного скандального заявления одиозного политика Владимира Жириновского.

Так, Жириновский обозвал всех россиян "потомками кочевников и пастухов", но себя он, конечно, назвал истинным русским. Когда же российский политик давал ответ на один из вопросов топ-пропагандиста, то вспомнил свои ДНК-тесты. При этом он обозначил своих предков, которые на самом деле являются далеко не русскими людьми.

"Я самый настоящий русский. У меня гены Наполеона, Гитлера, Эйнштейна. А вы - потомки кочевников и пастухов!", - разразился безумным заявлением одиозный Жириновский.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик Владимир Жириновский набросился на Зеленского и оскорбил всех украинцев.

Жириновского возмутило заявление Зеленского в Давосе, который призвал инвесторов присмотреться к Украине, а также назвал сегодняшний день прекрасным моментом для того, чтобы принять нашу страну в Евросоюз.

В итоге российский политик высмеял Зеленского и назвал Украину - страной "лимонией, погрязшей в гражданской войне".