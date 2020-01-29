Скандальный российский писатель и экс-боевик «ДНР» Захар Прилепин резко отреагировал на скандал вокруг своего соотечественника Андрея Макаревича

В России разгорелась бурная дискуссия вокруг возможности съемки фильма о легендарной группа «Машина времени», лидер которой неоднократно высказывался против путинской власти и в поддержку Украины.

Прилепин, который придерживается кардинально противоположных взглядов, не остался в стороне и предложил психологам сделать заключение о здоровье представителей российской «либеральной тусовки».

«Надо собрать комиссию профессионалов, которая возьмет 30 ведущих либеральных деятелей – не их самих, но их биографии, анамнез – и сделает большое профессиональное заключение о том, что за всем этим поведением скрывается. Нужен серьезный, профессиональный диагноз», - заявил Прилепин на своей странице в Фейсбук.

Он также заявил, что российские либералы якобы ругают «режим» в то время как «сидят аккуратно возле бюджета».

«Либерал заходит в свой блог на "Эхе", или в "Новую газету" или в "Огонек" и пишет очередную колонку о том, что россияне, во-первых, рабы, которым надо покаяться за свои кровавые преступления, и у которых, заметьте, страсть к насилию и ко лжи - "в крови", а, во-вторых, осуждает "продажных" коллег, подписывающих всякие там письма в поддержку аннексий и прочего тоталитарного безумия, и получающих от государства свои жалкие серебряники», - возмутился бывший боевик.

До этого Министерство культуры России отказалось финансировать фильм, посвященный 50-летию «Машины времени» из-за политической позиции Макаревича. Примечательно, что в своем посте Прилепин, видимо побоялся называть имя музыканта, скромно отметив, что следит «за одним скандалом», однако из текста становится очевидно, о чем речь.

Ранее мы писали о том, что писатель, террорист, воевавший на стороне боевиков на украинском Донбассе, Захар Прилепин теперь бует менять Конституцию.

Террорист, батальон которого, по его же словам, убил больше всего защитников Украины и творил настоящий «беспредел», вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента Российской Федерации.

Напомним, боевик Прилепин пошел на повышение у Путина: "будет менять Конституцию".

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.