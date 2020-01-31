Російської Федерації прийдеться вибачатися за те, що вони окупували Донбас і напали на інші країни

Таку думку озвучив російський публіцист Олександр Невзоров виступаючи на радіостанції Ехо Москви.

Він також заявив, що окупація Росією територій України, Молдови та інших сусідніх країн була фатальною помилкою, яку треба виправляти.

Невзоров вважає, що про Придністров'я необхідно забути, наче це був страшний сон, а потім "якось вночі" підкинути його назад в Молдавію. Можна також додати до цього подарунка записку з вибаченнями: "Вибачте великодушно. Помилочка вийшла".

"І взагалі, зрозуміти, що відкол шматків країни у сусідів абсолютно безглуздий. З цих країв нічого хорошого не відколиш", - заявив він.

Невзоров також висловив упевненість в тому, що РФ повинна повернути райони Донбасу, які були окуповані. Він зазначив, що війна, яку розпочали кремлівські архітектори привела до безлічі безглуздих жертв. А життя стало гірше не тільки в Україні, але і в самій Російській Федерації.

"Ось безглуздість цього всього – це головна донбаська загадка, особливо після Придністров'я, після того як ми маємо наочний приклад, у що перетворюються такого роду смішні авантюри", - резюмував експерт.

Також раніше повідомлялося, що під час лекції "Герої нашого часу і як ними стати" російський публіцист Олександр Невзоров зазначив, що будь-яка спроба пограбувати "сусіда по палаті" закінчується погано для злодія, як і окупація сусідньої країни.

Він також висловив думку, що в ситуації з анексією Кримського півострова, Росія знову одягає шкуру пітекантропа, "рве з усім цивілізованим світом і обзаводиться тією лавиною проблем, з якою їй ніколи не впоратися".

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

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