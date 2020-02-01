Владимир Путин может получить ключевые полномочия президента и правительства при условии, если возглавит Госсовет

Подобное мнение озвучил российский политолог и публицист Леонид Радзиховский, передает Обозреватель.

По его словам, при таком условии в руках Владимира Путина окажется значительная часть реальной власти в стране.

Радзиховский также предположил, что Владимир Путин будет соправителем Российской Федерации при будущем президенте, благодаря чему он сможет влиять на ключевые решения в его политике.

"Роль Госсовета, который возглавит Путин, будет очень большой, власть в России разделится. Вот на гербе изображен двуглавый орел – так и в стране будет двоевластие: с одной стороны – президент, с другой – Путин, как председатель Госсовета. Что это такое – есть разброс мнений. От почетной пенсии со всеми атрибутами, как у английской королевы, и до человека, у которого в руках значительная часть реальной власти, ключевые полномочия президента и правительства. Такой себе соправитель при президенте", – озвучил политолог свой прогноз.

Леонид Радзиховский также сравнил будущую должность Владимира Путина с играющим тренером в хоккее, который влияет на ключевые решения.

"Вот есть реальная команда, президент, правительство и есть играющий тренер – вот это он, Путин. Он не вмешивается в конкретное управление, тренер же не может выскочить на лед и махать клюшкой, но он может подбирать игроков, давать советы. Думаю, что Путин определил для себя такую роль. А как это будет на самом деле, никто сказать не может, включая его самого", – резюмировал политолог в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин планирует избавиться от Донбасса. По словам политолога Леонида Радзиховского, Путину это необходимо для передачи власти в рамках спецоперации "преемник".

Радзиховский также утверждает, что для Владимира Путина сейчас важно, чтобы цивилизованный Запад мог принять его в качестве новой фигуры – председателя Госсовета, а для этого ему нужно предъявить успехи в решении войны с Украиной.

"Он крайне заинтересован в режиме полной тишины, чтобы на Донбассе не было никаких выстрелов и абсолютно не заинтересован в "Л/ДНР". Они ему совершенно не нужны, особенно как человеку, который ушел с поста президента", - резюмировал политолог

Напомним, Путин серьезно болен.

Как сообщала Politeka, Путин повторит сталинский сценарий в России.

Также Politeka писала, что Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.