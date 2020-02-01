Чутки і розмови про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін серйозно хворий, знову вийшли на перший план

цього разу інсайдерську інформацію опублікував телеграм-канал «Кремлівський мамковєд», передає Politeka.

«Днями консиліум провідних російських і зарубіжних лікарів поставив Путіну діагноз: результати, м'яко кажучи, залишають бажати кращого. Дану інформацію одночасно підтверджують не пов'язані між собою джерела з Радбезу й АП. Поспіх з переписуванням Конституції почалавя відразу після діагностування недуги», – йдеться у повідомленні.

Раніше про серйозну хворобу російського президента згадала екс-депутат Палати представників Національного Зібрання Республіки Білорусь Ганна Канопацька. Подробиці хвороби вона не повідомила, однак зазначила, що саме через проблеми зі здоров'ям Путін так поспішає довести до кінця політичні заділи.

«Завдяки достовірним джерелам стало відомо про те, що Путін серйозно хворий. У даний момент стає зрозуміло, чим викликаний така поспіх, коли мова заходить про реалізацію плану «B», — написала політик.

Однак незабаром публікацію їй довелося видалити.

«Не минуло і доби, як несподівано і незрозуміло збудилися «відповідальні товариші» в рефлексії на моє повідомлення, що містить інформацію, отриману в Австрії, про стан здоров'я Володимира Путіна. Ще трохи, і мені остаточно зламають сторінки в Facebook й Instagram, причепом ще й заблокують половину Байнета. Так, будь ласка, видаляю. Тільки дайте команду перестати орудувати там монтировкою. Ну і я ж не проти, щоб усі були здорові, жили довго і щасливо», – пояснив Канопацкая.

На певні дивацтва в зовнішності Путіна звернув увагу і політолог Олексій Голобуцький. Він зауважив, що на одному з останніх фото, де президент РФ на засіданні, чітко видно судорожно стиснуті кулаки політика, які, на думку політолога, свідчать про його проблеми зі здоров'ям.

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