В сети отреагировали на обещание Помпео для Лукашенко, назвав его «провалом Путина»

Штаты объявили готовность снабжать Беларусь нефтью по конкурентным ценам. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео после переговоров с Александром Лукашенко в Минске, пишет местное издание БЕЛТА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам", – объявил Помпео.

Майкл Помпео также высказал мнение, что уже давно было пора провести визит госсекретаря США в Беларусь.

Между тем, в социальных сетях обещание американцев уже назвали провалом российского президента Владимира Путина.

«Путин и Беларусь профукал. Очередной геостратегический провал Путина. 20 лет поставлял за копейки нефть и газ, и в итоге, умудрился все про**ать все. Гнать надо таких геостратегов поганой метлой», «Во всяком случае, Беларусь избавится от агрессивного шантажа монополиста – России, и обеспечит свою безопасность», «Даже Лукашенко уже отвернулся. Скоро Зимбабве продавать будете», – пишут в сети.

Напомним, что Александр Лукашенко обвинил власти России в том, что они подбрасывают проблемы для белорусской экономики. Лукашенко уверен, что нужно серьезно поработать, чтобы решить все проблемы. Ведь Россия сделала "подарок" для экономики.

По его заявлению, республике Беларусь, как экспортной стране, нужно налаживать отношения с самыми развитыми странами мира. Кроме России, к ним относятся Китай, Евросоюз, а еще США.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко нашел способ, как избежать закупок нефти в Российской Федерации.

Стало известно, что Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup. Как известно эта компания является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик товара.

Напомним, Лукашенко ярко обхитрил Путина, «тактика Кремля сорвана»

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