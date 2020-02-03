Відомий російський музичний критик Сергій Сосєдов намагався якомога правильніше пояснити Каті Осадчій, чому підтримує анексію Криму

Так Сергій Сосєдов в одному з інтерв'ю для Катерини Осадчої в телепередачі "Світське життя" заявив, чому під час розпаду Радянського Союзу не постало питання по Криму і не були проведені референдуми.

Однак Осадча критика переконала, що референдуми були і всі, у тому числі кримчани, голосували за незалежність.

Але він не вгамовувався і рішуче заявив, що якби РФ не взяла Крим, там би зараз все було, як на Донбасі.

"Я думаю, що якщо б Росія не взяла Крим, там би зараз відбувалося те ж саме, що на Сході в Донецьку. З Кримом так вийшло і ще треба розібрати цю ситуацію. Це справа істориків", - намагався виправдати свою позицію російський критик.

Осадча нагадала йому, що так бесспардонно відбирати чужі території не можна, на що Сосєдов знову спробував виправдати політику Путіна:

"В той момент в Україні не було легітимного президента, тому виходить - можна".

Варто нагадати, що це не перший раз, коли Сосєдов підтримує агресивну політику президента РФ Володимира Путіна і захоплюється його рішенням про анексію Кримського півострова.

"Після 2014 року я в Криму не був, який, звичайно ж, вважаю російським. Катерина II з Потьомкіним відвойовували його у турків не для України. Коли СРСР розпався, Крим треба було відразу забирати. Але дірвався до влади вічно п'яний Єльцин, якого я вважаю державним злочинцем, бездарно профукав велику країну", - заявив скандальний російський критик, який певний час працював і жив на території України.

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