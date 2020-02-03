Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов старался как можно правильнее объяснить Кате Осадчей, почему поддерживает аннексию Крыма

Так Сергей Соседов в одном из интервью для Екатерины Осадчей в телепередачи "Светская жизнь" заявил, почему во время распада Советского Союза не встал вопрос по Крыму и не были проведены референдумы.

Однако Осадчая критика убедила, что референдумы были и все, в том числе крымчане, голосовали за независимость.

Но он не унимался и решительно заявил, что если бы РФ не взяла Крым, там бы сейчас все было, как на Донбассе.

"Я думаю, что если бы Россия не взяла Крым, там бы сейчас происходило то же самое, что на Востоке в Донецке. С Крымом так получилось и еще предстоит разобрать эту ситуацию. Это дело историков", - пытался оправдать свою позицию российский критик.

Осадчая напомнила ему, что так бесспардонно отбирать чужие территории нельзя, на что Соседов снова попытался оправдать политику Путина:

"В тот момент в Украине не было легитимного президента, поэтому получается - можно".

Стоит напомнить, что это не в первый раз, когда Соседов поддерживает агрессивную политику президента РФ Владимира Путина и восхищается его решением об аннексии Крымского полуострова.

"После 2014 года я даже в Крыму не был, который, конечно же, считаю российским. Екатерина II с Потемкиным отвоевывали его у турков не для Украины. Когда СССР распался, Крым нужно было сразу забирать. Но дорвавшийся до власти вечно пьяный Ельцин, которого я считаю государственным преступником, бездарно профукал великую страну", - заявил скандальный российский критик, который одно время работал и жил на территории Украины.

Напомним, Соседов взорвался бредом об Украине

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