Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов старался как можно правильнее объяснить Кате Осадчей, почему поддерживает аннексию Крыма
Так Сергей Соседов в одном из интервью для Екатерины Осадчей в телепередачи "Светская жизнь" заявил, почему во время распада Советского Союза не встал вопрос по Крыму и не были проведены референдумы.
Однако Осадчая критика убедила, что референдумы были и все, в том числе крымчане, голосовали за независимость.
Но он не унимался и решительно заявил, что если бы РФ не взяла Крым, там бы сейчас все было, как на Донбассе.
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"Я думаю, что если бы Россия не взяла Крым, там бы сейчас происходило то же самое, что на Востоке в Донецке. С Крымом так получилось и еще предстоит разобрать эту ситуацию. Это дело историков", - пытался оправдать свою позицию российский критик.
Осадчая напомнила ему, что так бесспардонно отбирать чужие территории нельзя, на что Соседов снова попытался оправдать политику Путина:
"В тот момент в Украине не было легитимного президента, поэтому получается - можно".
Стоит напомнить, что это не в первый раз, когда Соседов поддерживает агрессивную политику президента РФ Владимира Путина и восхищается его решением об аннексии Крымского полуострова.
"После 2014 года я даже в Крыму не был, который, конечно же, считаю российским. Екатерина II с Потемкиным отвоевывали его у турков не для Украины. Когда СССР распался, Крым нужно было сразу забирать. Но дорвавшийся до власти вечно пьяный Ельцин, которого я считаю государственным преступником, бездарно профукал великую страну", - заявил скандальный российский критик, который одно время работал и жил на территории Украины.
Напомним, Соседов взорвался бредом об Украине
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