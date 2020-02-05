У президента РФ Володимира Путіна може бути смертельне захворювання

Такою інформацією поділився Telegram-канал "Кремлевский мамковед".



Як стверджують автори каналу, інвестиційний форум у Сочі буде перенесений на невизначений строк не через загрозу коронавіруса, а через самопочуття Володимира Путіна.

"Путін не раз брав участь у роботі інвестфоруму, але на початок-середину лютого у нього намічена позапланова операція, яка рухає багато плани перших осіб держави. Конфіденти повідомляють про тривожні настрої в кабінетах", - йдеться в повідомленні.

Раніше той же Telegram-канал повідомив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ході свого візиту в Москву таємно привіз в країну кілька спеціалістів з онкології.

Раніше про серйозну хворобу російського президента згадала екс-депутат Палати представників Національного Зборів Республіки Білорусь Ганна Канопацкая. Подробиці хвороби вона не повідомила, однак зазначила, що саме через проблеми зі здоров'ям Путін так поспішає довести до кінця політичні заділи.

Через деякий час вона видалила свою публікацію.

Раніше капітан 1 рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах заявив, що президент РФ схильний до параної.

За його словами, лідери інших країн повинні враховувати цей фактор при переговорах з Путіним.

«Я думаю, що Путін хворий. На сьогодні Путін боїться всього. Він боїться самого себе, він боїться будь-якого шереху. Ми ж бачили, що на «Великій двадцятці» він приїхав зі своєю склянкою — це вже параноя. Я думаю, що будь-який психіатр скаже», — заявив Табах.

капітан у відставці додав, що параноя президента Росії розвивається.

Нагадаємо, у Путіна виявили незвичайне захворювання: "такий синдром був у Горбачова".

Як повідомляла Politeka, Путін хворий: «діагноз» випадково злили в мережу, «це неминуче».

Також Politeka писала, що у Путіна виявили серйозне захворювання: «таке ж було у Сталіна і Гітлера».







